Продюсер Рудченко рассказал, когда Слепаков вернется в Россию

«Его там не знают. Какое-то время он продержится за границей, но, когда деньги начнут заканчиваться, он приедет обратно. И вот в тот момент он может извиниться», — объяснил музыкальный критик, имея в виду песню «Нет вобле», в которой могла содержаться завуалированная критика действий российских властей.