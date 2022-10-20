Продюсер Рудченко рассказал, когда Слепаков вернется в Россию

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с «Народными новостями» рассказал, когда комик Семен Слепаков вернется в Россию.
По его словам, это произойдет, когда Слепаков начнет испытывать финансовые трудности.
«Его там не знают. Какое-то время он продержится за границей, но, когда деньги начнут заканчиваться, он приедет обратно. И вот в тот момент он может извиниться», — объяснил музыкальный критик, имея в виду песню «Нет вобле», в которой могла содержаться завуалированная критика действий российских властей.
Рудченко считает, что Слепаков может спеть и песню с противоположным смыслом.
«То есть, это был хитрый ход — вроде высказался, но сделал это так, чтобы можно было переиграть», — сказал продюсер.
По мнению продюсера, вернуться могут и другие уехавшие из России в последние месяцы звезды.
«Они захотят вернуться, потому что на Западе они никому не нужны, там артистов из РФ никто не знает», — подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщили, что гонорары уехавшего в Израиль Слепакова за корпоративы упали вдвое.