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8 минут назад

Продюсер Рудченко об уехавшем из России Слепакове: приедет обратно и может извиниться

Газета.Ru

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с «Народными новостями» рассказал, когда комик Семен Слепаков вернется в Россию.

Продюсер Рудченко рассказал, когда Слепаков вернется в Россию
Фото: газета.ругазета.ру

По его словам, это произойдет, когда Слепаков начнет испытывать финансовые трудности.

«Его там не знают. Какое-то время он продержится за границей, но, когда деньги начнут заканчиваться, он приедет обратно. И вот в тот момент он может извиниться», — объяснил музыкальный критик, имея в виду песню «Нет вобле», в которой могла содержаться завуалированная критика действий российских властей.

Рудченко считает, что Слепаков может спеть и песню с противоположным смыслом.

«То есть, это был хитрый ход — вроде высказался, но сделал это так, чтобы можно было переиграть», — сказал продюсер.

По мнению продюсера, вернуться могут и другие уехавшие из России в последние месяцы звезды.

«Они захотят вернуться, потому что на Западе они никому не нужны, там артистов из РФ никто не знает», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что гонорары уехавшего в Израиль Слепакова за корпоративы упали вдвое.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,
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