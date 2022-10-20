Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России

Чичерина - музыкант, автор и исполнитель собственных песен, стала популярной на рубеже 1990-х - 2000-х годов. Известна своей поддержкой республик Донбасса, событиям в которых после 2014 года посвящена значительная часть ее творчества. Находится под западными санкциями.