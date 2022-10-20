Сафронов предложил отправить SHAMAN на «Песню года» вместо Ротару

«Концепция фестиваля говорит о том, что должны звучать песни, которые стали популярны в этом году. У Софии Ротару не было новых композиций, о которых знал бы хоть кто-то из моих знакомых. Поэтому решение не приглашать ее в Москву — абсолютно верное», — заявил Сафронов, которого цитирует Prozvezd.