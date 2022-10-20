Сафронов предложил отправить SHAMAN на «Песню года» вместо Ротару

Художник Никас Сафронов предложил отправить певца SHAMAN на концерт-премию «Песня года» вместо его коллеги Софии Ротару.
Артистка долгое время участвовала в данном шоу. Поэтому ее стоило бы заменить на более узнаваемого и популярного певца, отметил художник.
«Концепция фестиваля говорит о том, что должны звучать песни, которые стали популярны в этом году. У Софии Ротару не было новых композиций, о которых знал бы хоть кто-то из моих знакомых. Поэтому решение не приглашать ее в Москву — абсолютно верное», — заявил Сафронов, которого цитирует Prozvezd.
По мнению художника, российский мир шоу-бизнеса отчаянно нуждается в новых лицах. Поэтому если находятся подобные таланты, их нужно непременно продвигать.