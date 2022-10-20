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20 минут назад

Художник Сафронов назвал SHAMAN лучшей кандидатурой на «Песню года», чем Ротару

Слово и Дело

Художник Никас Сафронов предложил отправить певца SHAMAN на концерт-премию «Песня года» вместо его коллеги Софии Ротару.

Сафронов предложил отправить SHAMAN на «Песню года» вместо Ротару
Фото: ТАССТАСС

Артистка долгое время участвовала в данном шоу. Поэтому ее стоило бы заменить на более узнаваемого и популярного певца, отметил художник.

«Концепция фестиваля говорит о том, что должны звучать песни, которые стали популярны в этом году. У Софии Ротару не было новых композиций, о которых знал бы хоть кто-то из моих знакомых. Поэтому решение не приглашать ее в Москву — абсолютно верное», — заявил Сафронов, которого цитирует Prozvezd.

По мнению художника, российский мир шоу-бизнеса отчаянно нуждается в новых лицах. Поэтому если находятся подобные таланты, их нужно непременно продвигать.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,София Ротару,
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