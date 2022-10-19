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1 час назад

Бабкина рассказала о странном поведении украинцев во время ее тура по Киеву

Елена Прошина

Певица Надежда Бабкина поделилась своими впечатлениями от своего последнего концертного тура по Киеву. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Бабкина рассказала о странном поведении украинцев во время ее тура по Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последний раз Бабкина была на выступлении в Киеве в 2013 году. По ее словам, в тот раз она столкнулась с неприятной ситуацией.

«После концерта вышли люди, цветочки дарят, говорят: "Надя, спасибо и приезжайте еще". И вдруг я слышу: "Сейчас прям, никогда уже больше сюда не приедет". Я уже тогда поняла очень странное поведение», – рассказала Бабкина в беседе с Антоном Красовским.

В тот раз певица не стала реагировать на высказывание, но запомнила этот случай. Также певица недавно приезжала в Донбасс. По её словам, местные жители встретили ее с теплом.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, что тратит более 2 миллионов рублей на учебу внуков в элитной гимназии.

Шоу-бизнес,Антон Красовский,Надежда Бабкина,
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