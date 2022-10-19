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52 минуты назад

Домработница ограбила дом Веры Глаголевой

WomanHit.ru

Дом покойной актрисы Веры Глаголевой ограбили. Об этом сообщает telegram-канал «МК: срочные новости».

Домработница ограбила дом Веры Глаголевой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Наследница знаменитости Анна Нахапетова, приехав в дом на Николиной горе, обнаружила пропажу некоторых ценных вещей. Женщина не нашла сумку люксового итальянского бренда и коллекционную шайбу хоккеиста Александра Овечкина, зятя актрисы. Вор действовал очень аккуратно, поэтому только спустя время Анна заметила пропажу и других предметов.

Нахапетова быстро нашла преступника — украденные вещи были размещены на одном из сайтов объявлений. Воровкой оказалась домработница звездой семьи. Женщина с личного аккаунта продавала похищенные предметы. Дочь артистки уже написала заявление в полицию.

Шоу-бизнес,Анна Нахапетова,Вера Глаголева,Александр Овечкин,
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