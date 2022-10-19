Домработница ограбила дом Веры Глаголевой

Наследница знаменитости Анна Нахапетова, приехав в дом на Николиной горе, обнаружила пропажу некоторых ценных вещей. Женщина не нашла сумку люксового итальянского бренда и коллекционную шайбу хоккеиста Александра Овечкина, зятя актрисы. Вор действовал очень аккуратно, поэтому только спустя время Анна заметила пропажу и других предметов.