Домработница ограбила дом Веры Глаголевой

Дом покойной актрисы Веры Глаголевой ограбили. Об этом сообщает telegram-канал «МК: срочные новости».
Наследница знаменитости Анна Нахапетова, приехав в дом на Николиной горе, обнаружила пропажу некоторых ценных вещей. Женщина не нашла сумку люксового итальянского бренда и коллекционную шайбу хоккеиста Александра Овечкина, зятя актрисы. Вор действовал очень аккуратно, поэтому только спустя время Анна заметила пропажу и других предметов.
Нахапетова быстро нашла преступника — украденные вещи были размещены на одном из сайтов объявлений. Воровкой оказалась домработница звездой семьи. Женщина с личного аккаунта продавала похищенные предметы. Дочь артистки уже написала заявление в полицию.