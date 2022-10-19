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1 час назад

«Я придумала!» — Водонаева уличила Собчак в плагиате

Popcake.tv

Когда-то Алёна Водонаева и Ксения Собчак принимали участие в скандальном телепроекте «Дом-2», но карьера у девушек сложилась по-разному. Тем не менее, знаменитости продолжают иногда упоминать друг друга в медийном пространстве.

Водонаева уличила Собчак в плагиате
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Сегодня Алёна напомнила пользователям Сети, что в начале 2000-ых создала авторское шоу, которое назвала «Осторожно, Алена Водонаева». Оно выходило в 2005 году. Брюнетка явно намекнула на то, что Ксения Собчак вдохновилась её задумкой и присвоила себе чужое. Блондинка уже несколько лет ведет YouTube-канал «Осторожно: Собчак».

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Интернет-пользователи по-разному отреагировали на замечание Водонаевой. Кто-то согласился с блогером и посмеялся над «изобретательностью» Ксении, а другие предположили, что Алена просто решила хайпануть. «А в чем проблема, не понимаю?», «Алена, то есть слово «Осторожно» вы придумали?», «Не особо понимаю, в чем вся шумиха?», «А о чем было ваше шоу в 2005 году? О нем кто-то, кроме вас, в курсе? А на Ксению подписано более 3 миллионов человек, её интервью смотрят», «Дешевый хайп и ничего больше», «Сцепились две выпускница телестройки. Несите мне попкорн!» — делятся мнениями комментаторы.

Ксения Собчак пока что никак не отреагировала на публикацию Алены Водонаевой. Тем не менее, общественность уверена, что грядет новый медиа-скандал! Какое-то время назад Ксения конфликтовала с Викторией Боней, а также никогда не забывала свою «заклятую подругу» Тину Канделаки.

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