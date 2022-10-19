Актриса Снигирь рассказала, как ее обзывали в школе

Актриса Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах, с которыми она столкнулась в детстве. В интервью «Газете.Ru» она призналась, что в школе ей дали прозвище «худышка».

«В детстве я сильно комплексовала из-за внешности. Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли «худышкой». В честь нее мне в школе дали такую кличку», — призналась Снигирь.

По словам артистки, она никогда не носила мини-юбки, поскольку стеснялась своих худых ног и бледной кожи. Избавиться от комплексов Снигирь смогла лишь когда выросла и стала сниматься в кино. Отдельно она отметила съемки в фильме «Воланд», в котором Юлия сыграла Маргариту.