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34 минуты назад

Актриса Снигирь рассказала, как ее обзывали в школе

Никита Бородкин

Актриса Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах, с которыми она столкнулась в детстве. В интервью «Газете.Ru» она призналась, что в школе ей дали прозвище «худышка».

Актриса Снигирь рассказала, как ее обзывали в школе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В детстве я сильно комплексовала из-за внешности. Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли «худышкой». В честь нее мне в школе дали такую кличку», — призналась Снигирь.

По словам артистки, она никогда не носила мини-юбки, поскольку стеснялась своих худых ног и бледной кожи. Избавиться от комплексов Снигирь смогла лишь когда выросла и стала сниматься в кино. Отдельно она отметила съемки в фильме «Воланд», в котором Юлия сыграла Маргариту.

Напомним, что «Воланд» был снят по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Снигирь вместе с Евгением Цыгановым и Августом Дилем сыграла в нем главные роли. Премьера картины назначена на май 2023 года.

Шоу-бизнес,Юлия Снигирь,Евгений Цыганов,Михаил Булгаков,
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