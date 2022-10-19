Седокова рассказала о провале на первом кастинге в «ВИА Гра»

Певица Анна Седокова рассказала, что во время первого кастинга в группу «ВИА Гра» ей отказали из-за недостаточной «женственности». В интервью «Газете.Ru» она призналась, что в школе комплексовала из-за своей внешности и была гадким утенком.

«Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Ну когда же он придет, а лучше приедет на "мерсе" и спасет меня. Но он так и не появился. Нужно было что-то делать, и я начала учиться», — призналась певица.

На первом кастинге в популярный коллектив ее «развернули» после двухминутного разговора, заявив, что Седокова ничего не знает о «женственности». С тех пор певица решила узнать о ней все. Сама Анна считает, что смогла раскрыться лишь в 31 год.

«Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность — все, на чем так крепко держались мои комплексы — это и есть я!» — заявила певица.