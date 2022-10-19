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59 минут назад

Седокова рассказала, как ей отказали на первом кастинге в «ВИА Гра»

Никита Бородкин

Певица Анна Седокова рассказала, что во время первого кастинга в группу «ВИА Гра» ей отказали из-за недостаточной «женственности». В интервью «Газете.Ru» она призналась, что в школе комплексовала из-за своей внешности и была гадким утенком.

Седокова рассказала о провале на первом кастинге в «ВИА Гра»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Ну когда же он придет, а лучше приедет на "мерсе" и спасет меня. Но он так и не появился. Нужно было что-то делать, и я начала учиться», — призналась певица.

На первом кастинге в популярный коллектив ее «развернули» после двухминутного разговора, заявив, что Седокова ничего не знает о «женственности». С тех пор певица решила узнать о ней все. Сама Анна считает, что смогла раскрыться лишь в 31 год.

«Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность — все, на чем так крепко держались мои комплексы — это и есть я!» — заявила певица.

Напомним, что Седокова впервые попыталась вступить в группу «ВИА Гра» в 1999 году, когда ей было всего лишь 17 лет. Ее взяли в коллектив спустя три года, в 2002 году — до 2004 года она выступала вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. После она покинула группу из-за беременности, а с 2005 года начала сольную карьеру.

Шоу-бизнес,Надежда Грановская,Вера Брежнева,Анна Седокова,
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