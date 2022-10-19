Журналистка Шафран накинулась на Милохина из-за эротической рекламы

Новый сезон шоу «Ледниковый период» широко обсуждается в Интернете. Илья Авербух объявил, что это будет не обычный сезон, а звездный состав — вернут самых ярких участников за всю историю телепроекта. В восьмом сезоне всё внимание публики было сосредоточено на паре Дани Милохина и Евгении Медведевой. Фигуристка не обрадовалась, когда ей объявили партнера. Но затем ребята сработались, подружились, и даже поползли слухи о служебном романе.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Чтобы подогреть интерес телезрителей, Первый канал запустил анонсы «Ледникового периода». В одном из них Даня Милохин раздевает Женю Медведеву, девушка стоит обнаженная перед камерой. Блогер снимает с себя пиджак и надевает на партнершу, заодно демонстрируя свой накаченный пресс. Далеко не все оценили такую задумку.

Журналистка Анна Шафран возмутилась, когда впервые увидела рекламу с Милохиным. «Вся страна переживает за ребят, мужей, братьев, а Первый канал запускает такое, где участвует деградант Даня Милохин. <…> Людей надо уважать, а вот такая реклама — плевок в лицо обществу», — возмутилась она в YouTube-программе «Эмпатия Манучи».