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1 час назад

Журналистка Шафран накинулась на Милохина из-за эротической рекламы: «Это плевок в лицо обществу»

Popcake.tv

Новый сезон шоу «Ледниковый период» широко обсуждается в Интернете. Илья Авербух объявил, что это будет не обычный сезон, а звездный состав — вернут самых ярких участников за всю историю телепроекта. В восьмом сезоне всё внимание публики было сосредоточено на паре Дани Милохина и Евгении Медведевой. Фигуристка не обрадовалась, когда ей объявили партнера. Но затем ребята сработались, подружились, и даже поползли слухи о служебном романе.

Журналистка Шафран накинулась на Милохина из-за эротической рекламы
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Чтобы подогреть интерес телезрителей, Первый канал запустил анонсы «Ледникового периода». В одном из них Даня Милохин раздевает Женю Медведеву, девушка стоит обнаженная перед камерой. Блогер снимает с себя пиджак и надевает на партнершу, заодно демонстрируя свой накаченный пресс. Далеко не все оценили такую задумку.

Журналистка Анна Шафран возмутилась, когда впервые увидела рекламу с Милохиным. «Вся страна переживает за ребят, мужей, братьев, а Первый канал запускает такое, где участвует деградант Даня Милохин. <…> Людей надо уважать, а вот такая реклама — плевок в лицо обществу», — возмутилась она в YouTube-программе «Эмпатия Манучи».

Дабы успокоить общественность, Женя Медведева призналась, что в ролике она не снималась. Это была дублерша. «Он ехал на съемки этого анонса. Нужен был только он», — поделилась спортсменка в личном блоге.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Анна Шафран,Илья Авербух,Первый канал,
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