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33 минуты назад

50-летняя Повереннова снялась в купальнике на берегу моря

Никита Бородкин

50-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в купальнике на берегу моря. Как сообщает «Газета.Ru», в соцсетях она рассказала, что сейчас отдыхает с мужем в Сочи.

Звезда «Дня рождения Буржуя» показала фото в купальнике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«А мне удалось искупаться в этом году в море! В Черном! Один день — но какой! Сначала море, потом горы! Ура», — рассказала она в публикации.

Соцсети

Подписчики Поверенновой восхитились ее фигурой и предложили ей стать моделью. В комментариях фанаты подчеркивают, что годы никак «не властны» над ее телом — в своем возрасте она остается «изящной и привлекательной».

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Напомним, что в 2021 году Повереннова во второй раз вышла замуж — ее супругом стал глава Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. До свадьбы они встречались восемь лет. При этом у актрисы уже есть 30-летняя дочь Полина от режиссера Александра Жигалкина — их брак распался из-за романа Поверенновой с актером Валерием Николаевым.

Шоу-бизнес,Александр Жигалкин,Андрей Шаронов,Валерий Николаев,Дарья Повереннова,
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