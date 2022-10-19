Соседов объяснил отмену концертов Лорак в Германии

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отмену гастрольного тура певицы Ани Лорак по городам Германии. Как сообщает BLITZ+, эксперт считает, что причиной стало обнищание европейцев, которые якобы не могут позволить себе билеты на концерт.

«За какие деньги они будут ходить? Не знаю, как Лорак любят в Германии, не знаю, насколько она там популярна», — сказал критик.

При этом Соседов считает, что Лорак вовсе может отказаться от выступлений, поскольку уже обеспечила себе безбедное существование.

Напомним, что европейские концерты исполнительницы должны были начаться 21 октября. В анонсе мероприятий Лорак называла себя «самой титулованной певицей Украины», что вызвало у украинских активистов огромное возмущение — они назвали исполнительницу предателем из-за переезда в Россию.