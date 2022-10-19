Джастин Бибер отреагировал на примирение Хейли и Селены Гомес

На днях бывшая невеста Джастина Бибера, певица Селена Гомес, и его нынешняя супруга Хейли появились вместе на важном мероприятии, положив конец семилетней вражде.

Фото: Inc-News Inc-News

Все это время многие считали, Селена и Джастин расстались не просто так, а при активном содействии «разлучницы» Хейли.

Две знаменитости нередко устраивали жесткую пикировку в социальных сетях, и это, как писали американские СМИ, выбивало Джастина из комфортной среды.

Певец был обязан защищать супругу, но и не мог нападать на Селену, с которой его раньше его многое связывало.

Примирение двух близких его сердцу женщин, конечно, стало бальзамом на душу Джастина.