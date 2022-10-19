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8 минут назад

Джастин Бибер отреагировал на примирение Хейли и Селены Гомес

Inc-News

На днях бывшая невеста Джастина Бибера, певица Селена Гомес, и его нынешняя супруга Хейли появились вместе на важном мероприятии, положив конец семилетней вражде.

Джастин Бибер отреагировал на примирение Хейли и Селены Гомес
Фото: Inc-News Inc-News

Все это время многие считали, Селена и Джастин расстались не просто так, а при активном содействии «разлучницы» Хейли.

Две знаменитости нередко устраивали жесткую пикировку в социальных сетях, и это, как писали американские СМИ, выбивало Джастина из комфортной среды.

Певец был обязан защищать супругу, но и не мог нападать на Селену, с которой его раньше его многое связывало.

Примирение двух близких его сердцу женщин, конечно, стало бальзамом на душу Джастина.

«Я очень доволен, что каждая из них смогла отпустить обиды и может двигаться дальше», - рассказал Бибер одному из таблоидов.

Шоу-бизнес,Джастин Бибер,
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