Манучаров рассказал, сколько зарабатывал Слепаков в России

Телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал, сколько зарабатывал юморист и продюсер Семен Слепаков в России. По его подсчетам, доход коллеги по шоу-бизнесу составлял 120 миллионов рублей в год. Об этом сообщает Пятый канал.

Манучаров раскритиковал отъезд Слепакова из России, который неплохо зарабатывал в родной стране. По его словам, он не намерен поддерживать массовую миграцию звезд.

«История с Семеном Слепаковым еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну», — заявил артист.

По подсчетам Манучарова, Слепаков зарабатывал в России по 120 миллионов в год, однако доход был и сверх этого. Так, на реализацию последнего проекта Слепаков получил 200 миллионов. Этой суммы оказалось мало, и он попросил еще помощи в размере 100 миллионов. Однако, получив отказ, якобы обиделся и собрал чемоданы.

«Если тебе так претила жизнь в России, и „не так все однозначно“, зачем брал сотни миллионов?» — отмечает Манучаров.