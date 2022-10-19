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22 минуты назад

Манучаров рассказал, сколько зарабатывал Слепаков в России

Елена Прошина

Телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал, сколько зарабатывал юморист и продюсер Семен Слепаков в России. По его подсчетам, доход коллеги по шоу-бизнесу составлял 120 миллионов рублей в год. Об этом сообщает Пятый канал.

Манучаров рассказал, сколько зарабатывал Слепаков в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Манучаров раскритиковал отъезд Слепакова из России, который неплохо зарабатывал в родной стране. По его словам, он не намерен поддерживать массовую миграцию звезд.

«История с Семеном Слепаковым еще одно олицетворение известного правила, что крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет. Вот только наш и не думает идти ко дну», — заявил артист.

По подсчетам Манучарова, Слепаков зарабатывал в России по 120 миллионов в год, однако доход был и сверх этого. Так, на реализацию последнего проекта Слепаков получил 200 миллионов. Этой суммы оказалось мало, и он попросил еще помощи в размере 100 миллионов. Однако, получив отказ, якобы обиделся и собрал чемоданы.

«Если тебе так претила жизнь в России, и „не так все однозначно“, зачем брал сотни миллионов?» — отмечает Манучаров.

Напомним, после начала спецоперации Семен Слепаков переехал в Израиль. Юморист дает концерты в разных городах страны, на которых исполняет юмористические композиции под гитару. Правда, поговаривают, доход звезды заметно упал. Теперь за выступления Слепаков получает 2,5 миллиона рублей вместо 5 миллионов.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Вячеслав Манучаров,
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