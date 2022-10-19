На Канье Уэста подала в суд семья убитого Джорджа Флойда

Мать одной из дочерей Джорджа Флойда Рокси Вашингтон предъявила иск Канье Уэсту на $250 млн. Рэпер заявил, что мужчина, чье убийство полицейскими вызвало массовые протесты в США, не был убит, а умер от наркотической зависимости. Об этом пишет The Guardian.

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Вашингтон в иске заявила, что Уэст сделал «злонамеренные заявления» о Флойде для продвижения своих брендов, а также для «повышения маркетинговой ценности».

Адвокаты семьи считают, что рэпер создает небезопасную и нездоровую обстановку для дочери погибшего афроамериканца, которую травмируют подобные заявления.

«Некоторые слова имеют последствия, и мистеру Уэсту нужно это понять», — говорят защитники.