На Канье Уэста подала в суд семья убитого Джорджа Флойда

Мать одной из дочерей Джорджа Флойда Рокси Вашингтон предъявила иск Канье Уэсту на $250 млн. Рэпер заявил, что мужчина, чье убийство полицейскими вызвало массовые протесты в США, не был убит, а умер от наркотической зависимости. Об этом пишет The Guardian.
Вашингтон в иске заявила, что Уэст сделал «злонамеренные заявления» о Флойде для продвижения своих брендов, а также для «повышения маркетинговой ценности».
Адвокаты семьи считают, что рэпер создает небезопасную и нездоровую обстановку для дочери погибшего афроамериканца, которую травмируют подобные заявления.
«Некоторые слова имеют последствия, и мистеру Уэсту нужно это понять», — говорят защитники.
Джордж Флойд был задушен полицейским в результате ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Экспертиза подтвердила, что мужчина умер от «остановки сердечно-легочной системы, вызванной действиями правоохранительных органов». При этом Канье Уэст в подкасте Drink Champs заявил, что Флойд умер от передозировки наркотиков, а колено полицейского «даже не было на его шее».