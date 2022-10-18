Заработки уехавших за границу артистов упали в разы

«Оборот отрасли, если брать исполнительский сегмент, сократился чуть ли не вдвое. Галкин (признан в РФ иноагентом) или Гребенщиков выступают в залах, по размеру несравнимых с теми, что были раньше. Конечно, это можно компенсировать стоимостью билетов, но сейчас и в Европе, и в Израиле не такие большие экономические достижения, чтобы люди могли позволить себе тратить на билеты по 200-500 долларов, как это было раньше», — рассказал аналитик рынка развлекательной индустрии Евгений Сафронов.