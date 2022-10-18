Заработки уехавших за границу артистов упали в разы

Российские звезды, уехавшие за границу, стали зарабатывать в два-три раза меньше. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Оборот отрасли, если брать исполнительский сегмент, сократился чуть ли не вдвое. Галкин (признан в РФ иноагентом) или Гребенщиков выступают в залах, по размеру несравнимых с теми, что были раньше. Конечно, это можно компенсировать стоимостью билетов, но сейчас и в Европе, и в Израиле не такие большие экономические достижения, чтобы люди могли позволить себе тратить на билеты по 200-500 долларов, как это было раньше», — рассказал аналитик рынка развлекательной индустрии Евгений Сафронов.
Единственным выходом для российских звезд в этой ситуации остается поднятие гонораров за выступление. В частности, таким способом пользуется юморист Максим Галкин и певица Земфира.
Первый поднял за границей свои гонорары с 50 до 100 тысяч евро (более шести миллионов рублей) и по-прежнему требует «лучшую гостиницу в городе, персонального официанта и язык с хреном и горчицей в гримерке». Земфира помимо концертной деятельности также пытается заработать на выступлениях на свадьбах, юбилеях и корпоративах. Однако присутствие певицы на праздниках обойдется желающим примерно в 500 тысяч евро (свыше 30 миллионов рублей). И неизвестно много ли таких желающих есть за границей.
Комик Семен Слепаков же наоборот решил снизить свои запросы. Вместо привычных ему 75 тысяч евро (4,5 миллионов рублей) теперь он просит 40 тысяч евро (2,5 миллиона рублей) за свое выступление.