Звезда «Фантастических тварей» может сесть в тюрьму на 26 лет

Американский актер Эзра Миллер заявил, что не признает свою вину в деле о краже со взломом. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о проникновении в жилой дом соседа в городе Стэмфорде. Актер обвиняется в краже нескольких бутылок алкоголя. На момент совершения преступления хозяева отсутствовали. Сотрудниками правоохранительных органов были просмотрены записи с камер наблюдения и опрошены свидетели. После этого на актера завели уголовное дело.

17 октября прошло судебное заседание по данному делу. Миллер в настоящее время не может приближаться к недвижимости потерпевшего. По информации Deadline, если факт подтвердится, актера ждет наказание в виде тюремного заключения до 26 лет и штрафа в размере $2 тыс.

Следующее судебное заседание по делу пройдет уже в предстоящем году - 13 января.