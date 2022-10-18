Звезда «Фантастических тварей» может сесть в тюрьму на 26 лет

Американский актер Эзра Миллер заявил, что не признает свою вину в деле о краже со взломом. Об этом сообщает The Guardian.
Речь идет о проникновении в жилой дом соседа в городе Стэмфорде. Актер обвиняется в краже нескольких бутылок алкоголя. На момент совершения преступления хозяева отсутствовали. Сотрудниками правоохранительных органов были просмотрены записи с камер наблюдения и опрошены свидетели. После этого на актера завели уголовное дело.
17 октября прошло судебное заседание по данному делу. Миллер в настоящее время не может приближаться к недвижимости потерпевшего. По информации Deadline, если факт подтвердится, актера ждет наказание в виде тюремного заключения до 26 лет и штрафа в размере $2 тыс.
Следующее судебное заседание по делу пройдет уже в предстоящем году - 13 января.
Эзру Миллеру принесли известность фильмы «Отряд самоубийц», «Флэш» и «Фантастические твари». Актер не раз имел проблемы с законом. В частности, он был арестован за хулиганство в караоке-баре на Гавайях весной текущего года.