Стали известны доходы Земфиры от концертов в Европе

Журналисты подсчитали сумму заработков певицы Земфиры за концерты в Европе. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальные афиши выступлений российской исполнительницы, билеты на заграничные мероприятия продаются дешевле, чем на российские.

В среднем в пересчете на российскую валюту билеты на выступления Земфиры в европейских городах стоят около 4-5 тыс. рублей. В 2016 году за билеты на шоу в «Олимпийском» в Москве фанаты отдавали от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Для примера, за концерт в Гааге Земфира заработает около 170 тысяч евро (порядка 10 млн рублей) при стоимости билетов от 120 до 190 евро и вместимости зала в 1110 человек. При этом доходы исполнительницы за два концерта в «Олимпийском» составили сотни миллионов рублей — в продажу тогда поступало по 30 тысяч билетов, которые почти сразу раскупали.