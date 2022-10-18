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18 минут назад

Приходько рассказала о психологической травме

Никита Бородкин

Бывшая участница «Фабрики звезд 7», певица Анастасия Приходько рассказала, что работа с продюсером Константином Меладзе далась ей очень тяжело. Как сообщает StarHit, исполнительница призналась, что в те времена она пережила нечто страшное, из-за чего, ей пришлось долго работать с психологами.

Приходько рассказала о психологической травме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Приходько не стала делиться подробностями произошедшего, но отметила, что ей до сих пор очень больно.

«Возможно, расскажу в преклонном возрасте, потому что эта история… Я не боюсь ее рассказывать, просто она очень грязная. Грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак... У меня психологическая травма. Наверное, на всю жизнь останется, она очень болит», — заявила 35-летняя исполнительница.

Фанаты Приходько решили, что певица таким образом намекнула на домогательства со стороны Меладзе, но она решительно опровергла эти домыслы в своих соцсетях.

«Ничего я не намекала — это раз! Два — он меня не домогался!» — заверила исполнительница.

Отметим, что такие мысли у поклонников появились не на пустом месте. Ранее Лорак и Полякова обвиняли продюсера в недвусмысленных предложения в обмен на помощь в развитии карьеры.

Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Константин Меладзе,
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