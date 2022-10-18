Стало известно, сколько потеряет Евровидение без России

Музыкальный конкурс Евровидение, который пройдет в следующем году в британском городе Ливерпуль, может потерять как минимум полмиллиона евро после выхода России из состава участников, так как Москва больше не будет платить конкурсный взнос.

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По данным «КП», РФ за последние 10 лет передала вещателю EBU регистрационных взносов на сумму около пяти миллионов евро. Теперь же взнос распределят между остальными странами-участницами.

Отмечается, что плата рассчитывается в том числе исходя из ВВП государства и числа зрителей телеканала, транслирующего конкурс.

До этого сообщалось, что Евровидение-2023 будет проигнорировано как минимум четырьмя странами. Так, от участия в конкурсе отказались Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Болгария. Официальной причиной послужило «финансовое положение» государств, однако, по мнению наблюдателей, страны остались недовольны результатами голосования за звание победителя прошлого музыкального конкурса: первое место тогда заняла Украина.