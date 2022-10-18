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1 час назад

Евровидение потеряет минимум полмиллиона евро без России

Вечерняя Москваиещё 1

Музыкальный конкурс Евровидение, который пройдет в следующем году в британском городе Ливерпуль, может потерять как минимум полмиллиона евро после выхода России из состава участников, так как Москва больше не будет платить конкурсный взнос.

Стало известно, сколько потеряет Евровидение без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «КП», РФ за последние 10 лет передала вещателю EBU регистрационных взносов на сумму около пяти миллионов евро. Теперь же взнос распределят между остальными странами-участницами.

Отмечается, что плата рассчитывается в том числе исходя из ВВП государства и числа зрителей телеканала, транслирующего конкурс.

До этого сообщалось, что Евровидение-2023 будет проигнорировано как минимум четырьмя странами. Так, от участия в конкурсе отказались Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Болгария. Официальной причиной послужило «финансовое положение» государств, однако, по мнению наблюдателей, страны остались недовольны результатами голосования за звание победителя прошлого музыкального конкурса: первое место тогда заняла Украина.

Отказаться от участия в мероприятии в следующем году грозится и Румыния. Страна до сих пор находится в списке конкурсантов, но, как уточняется, Бухарест тоже недоволен победой Украины на Евровидении-2022.

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