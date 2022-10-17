Солнцев опроверг слухи о смене пола

Актер и шоумен Гоген Солнцев опроверг информацию о смене пола. У себя в аккаунте в социальной сети он сообщил, что сделал подтяжку лица и липосакцию тела.

«Я не делал никаких операций по смене пола. У меня, действительно, прошла семичасовая пластическая операция у Светланы Халатян, но она была связана с подтяжкой лица и художественной липосакцией тела», — написал Солнцев.

Он не стал раскрывать причины данного шага, заявив, что это его «личные дела», о которых он расскажет позже. Актер намерен каждый день вести в соцсети видеодневник о своей реабилитации.