Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли

«Я смотрел на свою жизнь и работал над тем, чтобы научиться брать ответственность за все, что в ней происходит. Я искал свои ошибки, искал неудачи. В итоге произошло то, что я называю полной инвентаризацией себя: я стал по-настоящему честным с собой и научился смотреть на ситуацию глазами тех, кого я, возможно, когда-либо обидел», — заключил он.