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1 час назад

Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли

Lenta.ru

Американский актер Брэд Питт рассказал в интервью газете Financial Times, как переживал развод с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист признался, что ему было нелегко после расставания, однако позднее он нашел себе дело для души.

«Наша общее [с друзьями] страдание было комичным. И из этого страдания вспыхнуло пламя радости», — заявил Брэд.

Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго. Актер решил также попробовать себя в этом ремесле.

«Я всегда хотел быть скульптором, хотел попробовать это. Было тяжело после развода, но я нашел себя», — вспомнил кинозвезда о жизненном этапе после разрыва.

По словам Питта, после развода он много анализировал свои ошибки.

«Я смотрел на свою жизнь и работал над тем, чтобы научиться брать ответственность за все, что в ней происходит. Я искал свои ошибки, искал неудачи. В итоге произошло то, что я называю полной инвентаризацией себя: я стал по-настоящему честным с собой и научился смотреть на ситуацию глазами тех, кого я, возможно, когда-либо обидел», — заключил он.

Питт и Джоли поженились в 2014 году, свой роман они подтвердили в 2006-м. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у экс-супругов имеется трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее в сети появилось эмоциональное письмо Джоли Питту.

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