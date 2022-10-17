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40 минут назад

Алла Пугачева собирается родить в четвертый раз

Passion.ru

Стало известно, что в запасе у примадонны остались неиспользованные эмбрионы.

Алла Пугачева собирается родить в четвертый раз
Фото: Passion.ruPassion.ru

Первые эмбриональные двойняшки Лиза и Гарри появились у Пугачевой после проведенной в 2013 году процедуры.

Теперь же оказалось, что несколько эмбрионов были заморожены и по сей день находятся в отличном состоянии, а их расконсервация может состояться по первому требованию владелицы.

Разумеется, сейчас, после переезда в Израиль, у Аллы Борисовны полно других забот.

Однако со временем, когда жизнь на новом месте войдет в спокойно русло, Пугачева вполне способна вновь испытать радости материнства.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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