В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
25 минут назад

Концерты Слепакова подешевели в два раза

Алиса Селезнёва

Выступления Семена Слепакова подешевел в два раза после его отъезда из России. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Концерты Слепакова подешевели в два раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шоумен теперь живет в Израиле, где продолжает принимать любые заказы на корпоративы. Слепаков согласен приехать куда угодно, кроме России. Правда, о прежних гонорарах юморист теперь только мечтает. Прежний ценник за выступление в 4,5–5 миллионов уменьшился до 40 тысяч евро — примерно 2,5 миллионов рублей.

При этом Слепаков готов выступать только с телохранителями и водителем, который не знает русского языка, не курит и молчит.

В райдере также значатся бизнес-класс в самолете, вип-зал в аэропорту, авто представительского класса. Жить он будет в люксе пятизвездочного отеля, еще должны быть суточные в 100 евро для команды.

Выступать Слепаков будет с программой "Сама козел" и "Квартирой в Москве".

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители