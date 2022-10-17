Концерты Слепакова подешевели в два раза

Выступления Семена Слепакова подешевел в два раза после его отъезда из России. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Шоумен теперь живет в Израиле, где продолжает принимать любые заказы на корпоративы. Слепаков согласен приехать куда угодно, кроме России. Правда, о прежних гонорарах юморист теперь только мечтает. Прежний ценник за выступление в 4,5–5 миллионов уменьшился до 40 тысяч евро — примерно 2,5 миллионов рублей.

При этом Слепаков готов выступать только с телохранителями и водителем, который не знает русского языка, не курит и молчит.

В райдере также значатся бизнес-класс в самолете, вип-зал в аэропорту, авто представительского класса. Жить он будет в люксе пятизвездочного отеля, еще должны быть суточные в 100 евро для команды.