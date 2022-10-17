В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
12 минут назад

Собчак сообщила об «эмиграции» в Дубай

Мария Иванова

Журналист Ксения Собчак снова покинула Россию. Чтобы избежать слухов о своей очередной эмиграции, телеведущая рассказала на своем Телеграм-канале, что уехала по работе в Дубай на несколько дней.

Собчак сообщила об «эмиграции» в Дубай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собчак опубликовала видео из аэропорта, на котором сообщила, что улетает на три дня в Дубай. Журналистка пояснила, что полетела за новым контентом для своего проекта.

«На всякий случай всех заинтересованных предупреждаю, что улетаю в эмиграцию на три дня как обычно. На этот раз в Дубай», - сказала она.

Ранее Собчак неоднократно подозревали в эмиграции. В сентябре появился слух о том, что телеведущая покинула страну, перебравшись в Израиль. Телеведущая опровергла его, и добавила, что ей приходится слишком часто комментировать подобную информацию. Также сплетню прокомментировал муж Ксении Константин Богомолов. Режиссер заявил, что он и его семья живут в России и никуда не собираются.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители