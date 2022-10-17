Собчак сообщила об «эмиграции» в Дубай

Журналист Ксения Собчак снова покинула Россию . Чтобы избежать слухов о своей очередной эмиграции, телеведущая рассказала на своем Телеграм-канале , что уехала по работе в Дубай на несколько дней.

Собчак опубликовала видео из аэропорта, на котором сообщила, что улетает на три дня в Дубай. Журналистка пояснила, что полетела за новым контентом для своего проекта.

«На всякий случай всех заинтересованных предупреждаю, что улетаю в эмиграцию на три дня как обычно. На этот раз в Дубай», - сказала она.

Ранее Собчак неоднократно подозревали в эмиграции. В сентябре появился слух о том, что телеведущая покинула страну, перебравшись в Израиль. Телеведущая опровергла его, и добавила, что ей приходится слишком часто комментировать подобную информацию. Также сплетню прокомментировал муж Ксении Константин Богомолов. Режиссер заявил, что он и его семья живут в России и никуда не собираются.