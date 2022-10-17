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54 минуты назад

«Степень опьянения бывает разной»: Лепс ответил на обвинения выступлениях подшофе

Никита Бородкин

Музыкант Григорий Лепс отреагировал на обвинения в том, что он выступает на концертах в нетрезвом виде. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнитель заявил, что он эмоционально исполняет свои композиции и ведет себя на сцене расслаблено, что многими неверно трактуется.

Лепс ответил на обвинения выступлениях подшофе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С возрастом ты понимаешь, что в выпившем состоянии на сцене работать практически невозможно. Степень опьянения, конечно, может быть разной… 300 грамм — и пересыхает задняя стенка, начинаются проблемы со звукоизвлечением и так далее», — сказал Лепс.

Музыкант добавил, что на сцене он полностью отдает себя работе, и ему на самом деле все равно, как воспринимают зрители его поведение.

Напомним, что ранее Лепс заявил, что не против снова стать отцом. Сейчас у него есть три дочери и сын, а также внук, которого родила его старшая наследница Инга. Кто может стать матерью еще одного ребенка Григорий не раскрыл, пошутив, что у него достаточно поклонниц.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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