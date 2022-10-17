Канье Уэст назвал причину смерти Джорджа Флойда

Американский рэпер Канье Уэст усомнился в официальной причине смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Independent.

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Джордж Флойд был задушен полицейским в результате ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. После его смерти распространились массовые протесты против насилия со стороны полиции против других чернокожих.

Уэст считает, что Флойд умер не от удушения, а из-за передозировки наркотиков. «Если вы посмотрите, то колено полицейского не было даже на шее Флойда», — заявил рэпер.