Канье Уэст назвал причину смерти Джорджа Флойда

Американский рэпер Канье Уэст усомнился в официальной причине смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Independent.
Джордж Флойд был задушен полицейским в результате ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. После его смерти распространились массовые протесты против насилия со стороны полиции против других чернокожих.
Уэст считает, что Флойд умер не от удушения, а из-за передозировки наркотиков. «Если вы посмотрите, то колено полицейского не было даже на шее Флойда», — заявил рэпер.
Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, сообщил, что родственники Флойда могут подать в суд на музыканта за ложные заявления. По его словам, высказывание Уэста «подрывает и ослабляет борьбу семьи Флойдов».