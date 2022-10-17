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1 час назад

Канье Уэст заявил, что Джордж Флойд умер из-за передозировки наркотиков

Газета.Ruиещё 1

Американский рэпер Канье Уэст усомнился в официальной причине смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Independent.

Канье Уэст назвал причину смерти Джорджа Флойда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джордж Флойд был задушен полицейским в результате ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. После его смерти распространились массовые протесты против насилия со стороны полиции против других чернокожих.

Уэст считает, что Флойд умер не от удушения, а из-за передозировки наркотиков. «Если вы посмотрите, то колено полицейского не было даже на шее Флойда», — заявил рэпер.

Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, сообщил, что родственники Флойда могут подать в суд на музыканта за ложные заявления. По его словам, высказывание Уэста «подрывает и ослабляет борьбу семьи Флойдов».

Шоу-бизнес,Джордж Флойд,
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