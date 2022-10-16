«Хотел услышать аргументацию»: Авербух объяснил перепалку с судьями

Первый канал начал показ нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Уже первый выпуск обновленного проекта ознаменовался скандалом. Илья Авербух был так огорчен не самыми высокими оценками паре Милохин-Медведева, что тут же вступил в перепалку с арбитрами, заступаясь за своих подопечных.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В разговоре с журналистами «Комсомольской Правды» фигурист объяснил, что ему было очень трудно сдержаться, поскольку он считает судейство несправедливым.

«Что касается спора с судьями, то это связано с новой составляющей проекта — открытой борьбой (пары поделены на две команды). Я не до конца был согласен с оценками судей номера Дани и Жени, поэтому хотел услышать аргументацию», - сказал он.

Авербух отметил, что команда его соперника Александра Жулина вышла вперед. Однако впереди еще много времени, и ситуация может измениться.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух высказался о перспективах возвращения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в жюри телевизионного проекта «Ледниковый период».