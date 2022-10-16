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1 час назад

«Хотел услышать аргументацию»: Авербух объяснил перепалку с судьями

Ирина Лебедева

Первый канал начал показ нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Уже первый выпуск обновленного проекта ознаменовался скандалом. Илья Авербух был так огорчен не самыми высокими оценками паре Милохин-Медведева, что тут же вступил в перепалку с арбитрами, заступаясь за своих подопечных.

«Хотел услышать аргументацию»: Авербух объяснил перепалку с судьями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре с журналистами «Комсомольской Правды» фигурист объяснил, что ему было очень трудно сдержаться, поскольку он считает судейство несправедливым.

«Что касается спора с судьями, то это связано с новой составляющей проекта — открытой борьбой (пары поделены на две команды). Я не до конца был согласен с оценками судей номера Дани и Жени, поэтому хотел услышать аргументацию», - сказал он.

Авербух отметил, что команда его соперника Александра Жулина вышла вперед. Однако впереди еще много времени, и ситуация может измениться.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух высказался о перспективах возвращения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в жюри телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Будет ли Татьяна Тарасова участвовать во втором выпуске "Ледникового периода", зависит от ее самочувствия. Мы планируем и ждем Татьяну Анатольевну на съемках второго выпуска», - приводит слова Авербуха «Чемпионат».

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