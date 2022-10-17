Беременная жена гендиректора Black Star опубликовала фото в бикини

Фотографию в бикини опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена гендиректора Black Star Павла Курьянова, фотомодель и певица Ханна.
«Пока набрала три килограмма. Ну если совсем честно, то четыре», — написала артистка в ответ на вопрос об увеличении веса во время беременности.
Беременная Ханна с супругом и четырехлетней дочерью Адрианой сейчас отдыхает в Дубае. Вместе с ними путешествуют мать певицы и ее брат со своей возлюбленной.