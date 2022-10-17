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1 час назад

Беременная жена гендиректора Black Star опубликовала фото в бикини

Мослентаиещё 1

Фотографию в бикини опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена гендиректора Black Star Павла Курьянова, фотомодель и певица Ханна.

Беременная жена гендиректора Black Star опубликовала фото в бикини
Фото: МослентаМослента

«Пока набрала три килограмма. Ну если совсем честно, то четыре», — написала артистка в ответ на вопрос об увеличении веса во время беременности.

Беременная Ханна с супругом и четырехлетней дочерью Адрианой сейчас отдыхает в Дубае. Вместе с ними путешествуют мать певицы и ее брат со своей возлюбленной.

Шоу-бизнес,Павел Курьянов,
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