«Пополнение в семье»: Пелагея сообщила радостную новость

Пелагея рассказала, что у нее появился новый член семьи. Певица принесла домой щенка и записала на видео тот трогательный момент, когда ее дочка увидела пушистого малыша.

Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина , она развелась с отцом ребенка в 2020 году. Недавно звезда выиграла суд против бывшего мужа, подавшего апелляцию по разделу имущества.

Пелагея вышла замуж в первый раз в 2010 году. Ее мужем стал режиссер «Comedy Woman» Дмитрий Ефимович, но в паре с ним певица пробыла всего два года. Спустя 6 лет она вновь создала семью. На этот раз ее избранником стал Иван Телегин. Через год у супругов родилась дочь Таисия. Но и этот союз завершился разводом, причем скандальным.