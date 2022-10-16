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53 минуты назад

«Пополнение в семье»: Пелагея сообщила радостную новость

Ирина Лебедева

Пелагея рассказала, что у нее появился новый член семьи. Певица принесла домой щенка и записала на видео тот трогательный момент, когда ее дочка увидела пушистого малыша.

«Пополнение в семье»: Пелагея сообщила радостную новость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пополнение в семье. Пацана зовут Войс», — написала звезда.

Подписчики умилились и засыпали страничку певицы постами восхищения, - пишет .gazeta.ru

Пелагея воспитывает дочь Таисию от хоккеиста Ивана Телегина, она развелась с отцом ребенка в 2020 году. Недавно звезда выиграла суд против бывшего мужа, подавшего апелляцию по разделу имущества.

Пелагея вышла замуж в первый раз в 2010 году. Ее мужем стал режиссер «Comedy Woman» Дмитрий Ефимович, но в паре с ним певица пробыла всего два года. Спустя 6 лет она вновь создала семью. На этот раз ее избранником стал Иван Телегин. Через год у супругов родилась дочь Таисия. Но и этот союз завершился разводом, причем скандальным.

Шоу-бизнес,Иван Телегин,
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