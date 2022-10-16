Апина выиграла суд у Первого канала

Несколько лет назад Альбина Джанабаева перепела известную песню «Бухгалтер». Этот выпуск на Первом канале довольно долго находился в открытом доступе. Затем его обнаружила Алена Апина, которой и принадлежат права на композицию.

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Выпуск передачи «Три аккорда», где экс-участница «ВИА Гры» исполняет хит про милого бухгалтера, заблокировали, но судебное производство продолжилось.

И вот, наконец, суд признал правоту Алены. Теперь Первый Канал должен заплатить артистке 150 тысяч рублей, а администрация не будет никому давать песню на перепевку, - сообщает ctnews.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

Ранее певица Алена Апина рассказала, как обстояли дела с ее заработками в прошлом. Старт карьеры Апиной пришелся на конец восьмидесятых и начало девяностых. Многие думали, что молодая звезда гребет деньги лопатой. Однако в браке с продюсером Алексеем Иратовым дела обстояли особым образом.

Мужчина заведовал финансовыми вопросами, сама Алена была в стороне.