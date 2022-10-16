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15 минут назад

Апина выиграла суд у Первого канала

Ирина Лебедева

Несколько лет назад Альбина Джанабаева перепела известную песню «Бухгалтер». Этот выпуск на Первом канале довольно долго находился в открытом доступе. Затем его обнаружила Алена Апина, которой и принадлежат права на композицию.

Апина выиграла суд у Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выпуск передачи «Три аккорда», где экс-участница «ВИА Гры» исполняет хит про милого бухгалтера, заблокировали, но судебное производство продолжилось.

И вот, наконец, суд признал правоту Алены. Теперь Первый Канал должен заплатить артистке 150 тысяч рублей, а администрация не будет никому давать песню на перепевку, - сообщает ctnews.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

Ранее певица Алена Апина рассказала, как обстояли дела с ее заработками в прошлом. Старт карьеры Апиной пришелся на конец восьмидесятых и начало девяностых. Многие думали, что молодая звезда гребет деньги лопатой. Однако в браке с продюсером Алексеем Иратовым дела обстояли особым образом.

Мужчина заведовал финансовыми вопросами, сама Алена была в стороне.

«Миллиона долларов, как и рублей, я в руках никогда не держала. Потому что до своего развода в 2016 г. я никогда не видела живых денег».

Шоу-бизнес,Алена Апина,Альбина Джанабаева,Первый канал,
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