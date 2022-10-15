Бывший скрипач «Аквариума» Решетин уезжает добровольцем на Донбасс

Андрей Решетин считает, что он должен служить Отечеству. И, несмотря на возраст, а музыканту уже 59 лет, он вступил в ряды добровольцев. Это, по словам Андрея, решение абсолютно осознанное, и в ближайшие дни группа, в составе которой он находится, отправится в зону боевых действий. Об этом пишет Fontanka.ru.
Решетин является одним из популяризаторов барочной музыки. Ранее он проводил специализированные музыкальные фестивали. Теперь же он видит свое предназначение в защите Родины. И, как он рассказал журналистам издания, с самого начала уезжать никуда не собирался.
«А я не бегу в Европу, я российский человек, это моя родина, и я ей служу. И другого я для себя не мыслю ничего. И фестиваль — это вид моего служения. И ансамбль — это вид моего служения. Потому что культура — это не музыка, не игра на скрипке. Культура — это то, как формируется человек. И важнейшей частью этого должна быть отвага, доблесть — помимо искусства, искусности, изысканных мыслей, чувств», - объяснил музыкант.
Отметим, что актер Тесля-Герасимов также принял решение отправиться на фронт военкором. Сейчас артист находится в Донбассе. Ранее о своем желании отдать долг Родине заявляли Певцов Тимати, Эдгар Запашный и Прохор Шаляпин.