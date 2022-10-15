Бывший скрипач «Аквариума» Решетин уезжает добровольцем на Донбасс

«А я не бегу в Европу, я российский человек, это моя родина, и я ей служу. И другого я для себя не мыслю ничего. И фестиваль — это вид моего служения. И ансамбль — это вид моего служения. Потому что культура — это не музыка, не игра на скрипке. Культура — это то, как формируется человек. И важнейшей частью этого должна быть отвага, доблесть — помимо искусства, искусности, изысканных мыслей, чувств», - объяснил музыкант.