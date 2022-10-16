Число стран-участниц «Евровидения» сократилось после победы Украины

В следующем году музыкальный конкурс «Евровидение» будет проходить в английском Ливерпуле, а не на Украине, которая стала победительницей в этом году, так как в этой стране весьма нестабильная ситуация. НО и это не все перемены. Известно, что некоторые страны уже отказались от участия в конкурсе в 2023 году.