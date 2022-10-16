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40 минут назад

Число стран-участниц в шоу «Евровидение» значительно сократилось после победы Украины

FBM.ruиещё 1

В следующем году музыкальный конкурс «Евровидение» будет проходить в английском Ливерпуле, а не на Украине, которая стала победительницей в этом году, так как в этой стране весьма нестабильная ситуация. НО и это не все перемены. Известно, что некоторые страны уже отказались от участия в конкурсе в 2023 году.

Число стран-участниц «Евровидения» сократилось после победы Украины
Фото: fbm.rufbm.ru

Победа Украины в шоу «Евровидение» вызвала много негатива. Музыкальные критики и официальные лица сочли, что это просто политическая победа. Волна недовольства возникла, даже несмотря на то, что многие в Европе многие сочувствуют Незалежной.

На сегодняшний день от участия в конкурсе отказались три страны – Болгария, Черногория и Северная Македония. Официально они заявили, что не могут участвовать в шоу из-за сложного финансового положения.

Ранее представители Румынии заявили, что подадут в суд на организаторов Евровидения из-за неверного учета голосов румынского жюри в пользу Украины. Следователь, есть вероятность того, что страна графа Дракулы тоже не станет принимать участия в этом конкурсе в следующем году.

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