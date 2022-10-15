Внучку Табакова собираются увезти из России

Павел Табаков стал отцом два года назад – актриса Софья Синицына родила от него девочку Мию. Семьи у молодых актеров не получилось, но они сохранили дружеские отношения. Павел помогает Софье и ребенку финансово. Об этом информирует "Комсомольская Правда".

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Мать Павла, актриса Марина Зудина, в свое время первая сообщила, что у нее появилась внучка. Вдова Олега Табакова очень любит малышку и частно выкладывает ее фотографии на своей страничке в социальной сети.

Для всех было полной неожиданностью, когда Синицына в микроблоге написала о скором отъезде. Девушка пристраивает лабрадора, которого оставили ее друзья, недавно уехавшие за границу. Актриса сообщила, что собака ей очень нравится, и она с удовольствием оставила бы ее себе, но она тоже уезжает.