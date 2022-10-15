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39 минут назад

«Считаю невозможным веселиться»: Гуревич ушел из шоу «Сто к одному»

Ирина Лебедева

Александр Гуревич покинул шоу «Сто к одному», где являлся бессменным ведущим. Программа выходила на канале «Россия 1» с 1998 года. Поводом для столь неожиданного для поклонников телешоу поступка стала нынешняя ситуация в стране и в мире.

«Считаю невозможным веселиться»: Гуревич ушел из шоу «Сто к одному»
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Гуревич сообщил, что более не может вести развлекательную передачу и понимает тех, кто не хочет в ней участвовать. Об этом рассказывает СтарХит.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», - резюмировал Гуревич.

Телеканал «Россия 1», как пишут СМИ, нашел Гуревичу замену. Новым ведущим шоу станет продюсер Александр Акопов. Судя по фото из студии, опубликованным пресс-службой телеканала, новые выпуски уже готовятся к выходу.

Шоу-бизнес,Александр Акопов,Александр Гуревич,
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