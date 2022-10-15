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44 минуты назад

«Это было отвратительно!» Поргина о разговоре с Варшавером

Ирина Лебедева

Людмила Поргина рассказала журналистам, что после недавней беседы с художественным руководителем театра Ленком Марком Варшавером была вынуждена вызвать докторов.

«Это было отвратительно!» Поргина о разговоре с Варшавером
Фото: ТАССТАСС

Сейчас вдова Караченцова находится на больничном, чувствует себя неважно и подумывает об уходе из театра. Об этом пишет портал PROZVEZD.

«Мне очень тяжело сейчас: я до сих пор нахожусь на бюллетене. Каждый день принимаю целую кучу таблеток, потому что никак не могу прийти в себя после разговора с Варшавером. Это было отвратительно! Для себя решила: если ситуация не разрешится, я просто уйду из Ленкома...

Хотя я обещала умирающему Коле, что обязательно вернусь в наш второй дом - Ленком. Коля вместе с другими великими актерами создавал этот театр и даже название ему придумал», - сообщила Людмила Андреевна

Поргина объяснила, что она – актриса высшей категории. И ей оскорбительно играть в массовках, что предлагает ей Варшавер. Она не претендует на большие роли, поскольку давно не играла и готова выходить в эпизодах.

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«Но в то время, пока я не выходила на сцену, я не валялась пьяная в овраге, а ухаживала за своим больным мужем. Я продлила Коле жизнь на 13 лет! Попробуйте хотя бы один год пожить без своих желаний! А я так жила 13 лет. Я жила желаниями своего мужа. Мне сейчас очень тяжело из-за всего происходящего, но я держусь. Думала, что умру после разговора с Варшавером», - призналась актриса.

Несколько дней назад дизайнер Аника Керимова предложила Поргиной стать педагогом в новой школе для детей на Рублевке. Вдова актера Николая Караченцова заявила, что ей требуется время. Пока она слишком занята конфликтом с руководством.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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