«Это было отвратительно!» Поргина о разговоре с Варшавером

«Но в то время, пока я не выходила на сцену, я не валялась пьяная в овраге, а ухаживала за своим больным мужем. Я продлила Коле жизнь на 13 лет! Попробуйте хотя бы один год пожить без своих желаний! А я так жила 13 лет. Я жила желаниями своего мужа. Мне сейчас очень тяжело из-за всего происходящего, но я держусь. Думала, что умру после разговора с Варшавером», - призналась актриса.