Борзов: "Россияне думают только о выживании"

О ценностях русского народа в беседе с «Мослентой» высказался популярный российский музыкант Найк Борзов . По его словам, стремлений и ценностей у большинства жителей России вовсе нет.

«Они [россияне] думают только о выживании. Это касается и меня в очень большой степени. Разумеется, есть исключения. Как раз идиоты, наверное, вообще ни о чем не беспокоятся», — сказал артист.

При этом Борзов добавил, что не считает всех жителей страны дураками, хотя, по его словам, таковых живет здесь много. Но и способных и интересных людей, по мнению певца, в России тоже достаточно.