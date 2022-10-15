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34 минуты назад

Найк Борзов высказался о ценностях русского народа

Мослента

О ценностях русского народа в беседе с «Мослентой» высказался популярный российский музыкант Найк Борзов. По его словам, стремлений и ценностей у большинства жителей России вовсе нет.

Борзов: "Россияне думают только о выживании"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Они [россияне] думают только о выживании. Это касается и меня в очень большой степени. Разумеется, есть исключения. Как раз идиоты, наверное, вообще ни о чем не беспокоятся», — сказал артист.

При этом Борзов добавил, что не считает всех жителей страны дураками, хотя, по его словам, таковых живет здесь много. Но и способных и интересных людей, по мнению певца, в России тоже достаточно.

Ранее о бесполезности западной цивилизации, демократии и культуры заявили 59 процентов опрошенных россиян — 33 процента считают, что западные ценности не подходят жителям России, 26 назвали их разрушительными.

Шоу-бизнес,Найк Борзов,
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