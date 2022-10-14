Моргенштерн рассказал о депрессии после отъезда из России

«Только неделю назад я перестал каждый день ненавидеть кого-то. До этого я каждый вечер напивался и мне нужно было просто ненавидеть кого-то. Потом немного покопался в себе и понял, что из-за того, что у меня все плохо и всем хочется сделать плохо. Сейчас я себя прекрасно чувствую, не хочу ни с кем ругаться, просто сейчас альбомчик дам и все», — добавил Моргенштерн.