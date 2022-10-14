Моргенштерн рассказал о депрессии после отъезда из России

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) на YouTube-шоу «Вписка» рассказал, что столкнулся с депрессией после отъезда из России в ОАЭ.
«Я был долгое время в депрессии. И из этого вылетали какие-то грустные песни и попытки вернуть старый стиль», — сказал музыкант.
По словам Моргенштерна, депрессия у него случилась из-за того, что в один момент на него свалилось слишком много всего.
«Ты покупаешь дом за 160 миллионов и тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься. У тебя больше нет концертов, любимых машин и ресторанов. Не можешь слетать на родину в Уфу повидать свою бабушку», — отметил рэпер.
Он пояснил, что не может привезти свою бабушку в ОАЭ, поскольку ей нельзя летать на самолетах из-за кардиостимуляторов.
«Только неделю назад я перестал каждый день ненавидеть кого-то. До этого я каждый вечер напивался и мне нужно было просто ненавидеть кого-то. Потом немного покопался в себе и понял, что из-за того, что у меня все плохо и всем хочется сделать плохо. Сейчас я себя прекрасно чувствую, не хочу ни с кем ругаться, просто сейчас альбомчик дам и все», — добавил Моргенштерн.
При этом рэпер подчеркнул, что не надеется на концерты в России в ближайшее время, потому что в стране запрещено вешать даже афишу с его лицом.