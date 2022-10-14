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27 минут назад

«Вылез один глаз»: Кондулайнен рассказала о последствиях инсульта

Елена Прошина

Актриса Елена Кондулайнен в эфире программы «Малахов» рассказала, что инсульт отразился на ее внешности. По ее словам, у нее вылез один глаз и отнялась правая сторона. Все это заставляло актрису чувствовать себя некрасивой.

«Вылез один глаз»: Кондулайнен рассказала о последствиях инсульта
Фото: ТАССТАСС

«В 27 лет я хотела быть похожей на Чурикову, чтобы у меня глаза были навыкате. И у меня один глаз вылез. Вот так. Полгода. И я просила Бога вернуть меня в прежнее состояние, что я все поняла, что я раскаиваюсь, что попросила у него это. И все вернулось», — рассказала Кондулайнен.

Она добавила, что после перенесенного инсульта не могла даже просто стоять, не то, что ходить. Все это время рядом с ней находились ее сыновья и брат, которые носили ее на руках в ванну. Полтора года актриса чувствовала горечь во рту, но заставляла себя есть. Кондулайнен сразу наняла лучших врачей и стала заниматься с ними каждый день.

«Я мечтала, что просто встану, сяду. И верила, что всем смертям назло пойду. Я не показывала сыновья, что встаю, они мне запрещали, потому что я могла упасть. И на третий день в больнице я упала и сломала левую руку», — призналась она.

По словам Кондулайнен ей приходилось все делать правой рукой, поэтому она у нее хоть немного двигается сейчас, но правая сторона тела по-прежнему остается маломобильной. Из правши после инсульта она стала левшой.

«В левой руке у меня железяки. Она вся в железках. Железная рука», — поделилась актриса.

Также инсульт отразился на памяти и речи Кондулайнен. Воспоминания к ней возвращались 1,5 года, поначалу она не помнила ни своего имени, ни сыновей. А речь полностью не восстановилась у нее до сих пор.

Сейчас Кондулайнен ведет здоровый образ жизни и продолжает выполнять различные упражнения. Она снова хочет сниматься в кино и найти вторую половинку.

Напомним, что актриса пережила инсульт в 2020 году. Она почувствовала себя плохо за праздничным ужином в окружении коллег. За этим последовали два года восстановления.

Шоу-бизнес,Елена Кондулайнен,
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