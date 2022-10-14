Ивлеева опубликовала видео с самым необычным экспериментом в ее жизни

«Известный человек обнажается перед публикой художественным, глубоким, смысловым и непримитивным способом… Как сейчас помню, я не пила воду и не ела весь день, чтобы не захотеть в туалет и не нарушить чистоту эксперимента. Это ведь писалось на видео», — призналась она.

