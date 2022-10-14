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58 минут назад

Ивлеева опубликовала видео с самым необычным экспериментом в своей жизни

Мослента

О самом необычном эксперименте в своей жизни вспомнила в личном Telegram-канале популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Она подкрепила свой рассказ яркими фото и видео.

Ивлеева опубликовала видео с самым необычным экспериментом в ее жизни
Фото: МослентаМослента

«Чтение "Искусства перформанса" навеяло на меня воспоминания об одной шалости, которую я реализовала позапрошлым летом. Я спала обнаженная и напрочь измазанная в красной краске на белом холсте семь часов!» — поделилась Ивлеева.

По словам телеведущей, автором идеи выступил ее знакомый художник. Основой задумки было «принятие себя во всех смыслах».

«Известный человек обнажается перед публикой художественным, глубоким, смысловым и непримитивным способом… Как сейчас помню, я не пила воду и не ела весь день, чтобы не захотеть в туалет и не нарушить чистоту эксперимента. Это ведь писалось на видео», — призналась она.