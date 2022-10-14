Долина и Басков выпустили первый совместный клип

Народные артисты России Николай Басков и Лариса Долина выпустили первый совместный клип на песню «Давай по-хорошему». Видеоролик режиссера Валентина Рудакова опубликован на YouTube-канале Баскова.

Героями клипа стали бывшие супруги, которые встретились после долгого расставания. Далее в ролике показаны архивные кадры со свадьбы персонажей и танец в их исполнении. Басков и Долина исполняют в видео роль рассказчиков истории, иногда появляясь на экране.