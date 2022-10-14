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1 час назад

Долина и Басков выпустили первый совместный клип

Газета.Ru

Народные артисты России Николай Басков и Лариса Долина выпустили первый совместный клип на песню «Давай по-хорошему». Видеоролик режиссера Валентина Рудакова опубликован на YouTube-канале Баскова.

Долина и Басков выпустили первый совместный клип
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Героями клипа стали бывшие супруги, которые встретились после долгого расставания. Далее в ролике показаны архивные кадры со свадьбы персонажей и танец в их исполнении. Басков и Долина исполняют в видео роль рассказчиков истории, иногда появляясь на экране.

Автором слов к треку стал поэт Юлиан Юрков, а музыку написал композитор Артем Авадьяев.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Николай Басков,
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