Галанин ответил на жесткую критику Макса Покровского

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин пояснил свое отношение к критике солиста «Ногу свело!» Максима Покровского. Покровский нелицеприятно отозвался о творчестве Галанина. В частности, о композиции «Свет в оконце».

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По мнению музыканта, Покровский так и не понял сути песни, которая рассказывает о внутренней войне и сомнениях человека. Галанин считает, что музыкант с возрастом не смог стать глубоким человеком, а остался артистом кича и гламура. Отчасти, Галанин связывает это с неустроенностью уехавшего в США Покровского.

«Когда ты оторван и там начинаешь бросаться какими-то неприятными фразами в адрес своих коллег или какие-то революционные лозунги выдвигать, для меня это «ноль». Человек должен быть здесь. Здесь ты должен отстаивать свою позицию», — рассказал Галанин в беседе с ФАН.