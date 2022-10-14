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11 минут назад

Галанин ответил на жесткую критику Макса Покровского

Слово и Дело

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин пояснил свое отношение к критике солиста «Ногу свело!» Максима Покровского. Покровский нелицеприятно отозвался о творчестве Галанина. В частности, о композиции «Свет в оконце».

Галанин ответил на жесткую критику Макса Покровского
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По мнению музыканта, Покровский так и не понял сути песни, которая рассказывает о внутренней войне и сомнениях человека. Галанин считает, что музыкант с возрастом не смог стать глубоким человеком, а остался артистом кича и гламура. Отчасти, Галанин связывает это с неустроенностью уехавшего в США Покровского.

«Когда ты оторван и там начинаешь бросаться какими-то неприятными фразами в адрес своих коллег или какие-то революционные лозунги выдвигать, для меня это «ноль». Человек должен быть здесь. Здесь ты должен отстаивать свою позицию», — рассказал Галанин в беседе с ФАН.

Галанин жалеет своего коллегу по цеху, отмечая, что артист на чужбине потерял свою аудиторию. И добавляет, что взрослый и мудрый музыкант должен вести себя соответственно, а Покровский так и не вырос из «Хары Мамбуру».

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