Ротару не позвали на «Песню года»

«Софию Михайловну мы в этом году даже не приглашали. Сейчас это бесполезно делать, все это понимают. Поэтому никто ей не звонил. Зато у нас будет много молодых исполнителей, тиктокеров, блогеров, героев соцсетей и стриминг-платформ, которые появятся на сцене "Новой Песни года" днем позже», — заявили они.