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12 минут назад

Ротару не позвали на «Песню года»

Никита Бородкин

Организаторы фестиваля «Песня года» рассказали, что в этом году в мероприятии не примет участие София Ротару. Как сообщает «Дни.ру», организаторы пояснили, что исполнительница хита «Хуторянка» не посетит концерт из-за спецоперации на Украине.

Ротару не позвали на «Песню года»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Софию Михайловну мы в этом году даже не приглашали. Сейчас это бесполезно делать, все это понимают. Поэтому никто ей не звонил. Зато у нас будет много молодых исполнителей, тиктокеров, блогеров, героев соцсетей и стриминг-платформ, которые появятся на сцене "Новой Песни года" днем позже», — заявили они.

Напомним, что в этом году «Песня года» состоится 3 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт». Ротару регулярно принимала участие в мероприятии, кроме 2018 года, когда президент Украины Петр Порошенко ввел на Украине военное положение.

Шоу-бизнес,София Ротару,Петр Порошенко,
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