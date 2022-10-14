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1 час назад

Руслан Алехно озвучил причину развода с Ириной Медведевой

Слово и Дело

Певец Руслан Алехно развелся с актрисой Ириной Медведевой спустя три года брака. Он объяснил, что привело к расставанию с первой супругой.

Руслан Алехно озвучил причину развода с Ириной Медведевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезды долгое время были в дружеских отношениях. Когда они переехали в Москву, у них завязался бурный роман, который привел к браку. Пара жила счастливо несколько лет, но потом чувства остыли. По словам Алехно, причиной разрыва отношений стало увлечение профессий.

«Мы оба — очень преданные люди, нас так воспитали родители. Причина расставания — в безумной увлеченности профессией», — поделился 40-летний исполнитель в интервью с порталом «7Дней».

Артист повторно женился через несколько лет после разрыва с Медведевой. Во втором браке у него родилась дочь Варвара.

Шоу-бизнес,Руслан Алехно,Ирина Медведева,
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