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44 минуты назад

«Нам нужны такие люди»: Светлаков публично защитил Урганта

WomanHit.ru

После начала спецоперации на территории Украины телеведущего Ивана Урганта накрыла волна критики. Многие представители общественности осуждали мужчину за якобы эмиграцию.

Светлаков публично защитил Урганта
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Дело в том, что в это время Ургант улетел в Израиль. Публика сделала вывод, что ведущий решил эмигрировать в эту страну, ведь у него есть израильский паспорт. Однако спустя время Иван заявил, что он ездил за рубеж по делам, а сейчас находится в России и не собирается никуда уезжать.

Названа замена Урганту в «Елках 9»

Тем не менее негатив в сторону телеведущего все равно продолжается. И поэтому поддержать Урганта решил его приятель — актер Сергей Светлаков.

«С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему», — передает слова артиста «Стархит».

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Сергей Светлаков,
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