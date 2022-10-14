Директор Леонтьева прокомментировал слухи об эмиграции артиста

Директор музыканта Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об эмиграции артиста. Как сообщает портал BLITZ+, он заявил, что сейчас Леонтьев отдыхает за границей на неназванных островах.
В скором времени музыкант планирует вернуться в Россию и возобновить творческую деятельность. По словам Чигирева, он готовит новую программу и другие мероприятия, в том числе и съемки.
«Большой концерт в Москве он не планирует. Просто будут обновления», — отметил директор знаменитости.
Чигирев добавил, что 73-летний Леонтьев чувствует себя замечательно — он «полон сил и энергии».
Напомним, что ранее стало известно, что правительство РФ может лишить Леонтьева доплат к пенсии. Ежемесячно музыкант получает 57 тысяч рублей, причем большая часть этих выплат — надбавка за звание «Народный артист», которую звезда получает благодаря московской прописке.