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1 час назад

Директор Леонтьева прокомментировал слухи об эмиграции артиста

Никита Бородкин

Директор музыканта Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг слухи об эмиграции артиста. Как сообщает портал BLITZ+, он заявил, что сейчас Леонтьев отдыхает за границей на неназванных островах.

Директор Леонтьева прокомментировал слухи об эмиграции артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В скором времени музыкант планирует вернуться в Россию и возобновить творческую деятельность. По словам Чигирева, он готовит новую программу и другие мероприятия, в том числе и съемки.

«Большой концерт в Москве он не планирует. Просто будут обновления», — отметил директор знаменитости.

Чигирев добавил, что 73-летний Леонтьев чувствует себя замечательно — он «полон сил и энергии».

Напомним, что ранее стало известно, что правительство РФ может лишить Леонтьева доплат к пенсии. Ежемесячно музыкант получает 57 тысяч рублей, причем большая часть этих выплат — надбавка за звание «Народный артист», которую звезда получает благодаря московской прописке.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,Правительство РФ,
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