Основателя Modern Talking раскритиковали за позицию по санкциям против России

Европейские политики раскритиковали легендарного основателя и участника группы Modern Talking Дитера Болена за неосторожные слова об ограничительных мерах против России. Об этом пишет влиятельный журнал Focus.
Отмечается, что немецкий поп-музыкант позволил себе ряд резких высказываний о санкциях против Москвы. Он пояснил, что если бы лидеры европейских стран сели за стол переговоров, проявили благоразумие, а не стали бы вводить санкции, то ситуация разрешилась бы вполне благополучно.
Дитер Болен заявил также, что в итоге европейцам предстоит тяжелая зима, а также приходится привыкать к разнообразным ограничениям, качество их жизни ухудшилось.
Заявление «поп-титана» вызвало крайне жесткую реакцию на Украине и в Германии. Музыканта обвинили в безразличии к страданиям украинцев, моральной развращенности, чрезмерной звездности.
Болену пришлось оправдываться. Он подчеркнул, что не вкладывал политический контекст в свои слова, лишь хотел, чтобы конфликт завершился, а ситуация разрядилась.