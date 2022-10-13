Основателя Modern Talking раскритиковали за позицию по санкциям против России

Европейские политики раскритиковали легендарного основателя и участника группы Modern Talking Дитера Болена за неосторожные слова об ограничительных мерах против России. Об этом пишет влиятельный журнал Focus.

Отмечается, что немецкий поп-музыкант позволил себе ряд резких высказываний о санкциях против Москвы. Он пояснил, что если бы лидеры европейских стран сели за стол переговоров, проявили благоразумие, а не стали бы вводить санкции, то ситуация разрешилась бы вполне благополучно.

Дитер Болен заявил также, что в итоге европейцам предстоит тяжелая зима, а также приходится привыкать к разнообразным ограничениям, качество их жизни ухудшилось.

Заявление «поп-титана» вызвало крайне жесткую реакцию на Украине и в Германии. Музыканта обвинили в безразличии к страданиям украинцев, моральной развращенности, чрезмерной звездности.