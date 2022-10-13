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5 минут назад

Основателя Modern Talking раскритиковали за позицию по санкциям против России

Илья Родин

Европейские политики раскритиковали легендарного основателя и участника группы Modern Talking Дитера Болена за неосторожные слова об ограничительных мерах против России. Об этом пишет влиятельный журнал Focus.

Основателя Modern Talking раскритиковали за позицию по санкциям против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что немецкий поп-музыкант позволил себе ряд резких высказываний о санкциях против Москвы. Он пояснил, что если бы лидеры европейских стран сели за стол переговоров, проявили благоразумие, а не стали бы вводить санкции, то ситуация разрешилась бы вполне благополучно.

Дитер Болен заявил также, что в итоге европейцам предстоит тяжелая зима, а также приходится привыкать к разнообразным ограничениям, качество их жизни ухудшилось.

Заявление «поп-титана» вызвало крайне жесткую реакцию на Украине и в Германии. Музыканта обвинили в безразличии к страданиям украинцев, моральной развращенности, чрезмерной звездности.

Болену пришлось оправдываться. Он подчеркнул, что не вкладывал политический контекст в свои слова, лишь хотел, чтобы конфликт завершился, а ситуация разрядилась.

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