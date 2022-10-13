Певица Слава «плюнула» в лицо уехавшим артистам

«Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу. Хотя у меня есть … туча возможностей это сделать. Держаться вместе, ребята и девчата! И тогда у нас все будет очень круто и хорошо. А у них — их совесть потом сожрет… И если бог не Тимошка, то он видит немножко», — заключила Слава, вытирая слезы.