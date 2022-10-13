Певица Слава «плюнула» в лицо уехавшим артистам

За последние полгода Россию покинули многие представители шоу-бизнеса — Алла Пугачева, Рената Литвинова, Земфира, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова и другие. Все они так или иначе, но критиковали СВО и российскую власть. Судя по всему, уехавшие артисты не планируют возвращаться на родину, поэтому стремительно обживаются на чужбине.
Певица Слава болезненно воспринимает предательство со стороны коллег, с которыми раньше хорошо общалась и частенько пересекалась на светских мероприятиях. Накануне исполнительница хита «Одиночество» вышла на связь с поклонниками и не смогла сдержать эмоций. Заплаканная артистка призналась, что ей горько от осознания, что прежним шоу-бизнес уже не будет.
«Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу. Хотя у меня есть … туча возможностей это сделать. Держаться вместе, ребята и девчата! И тогда у нас все будет очень круто и хорошо. А у них — их совесть потом сожрет… И если бог не Тимошка, то он видит немножко», — заключила Слава, вытирая слезы.