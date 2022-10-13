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1 час назад

Мария Шарапова показала подросшего сына от миллионера

WomanHit.ru

35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова в июле этого года впервые стала мамой. Знаменитость родила сына Теодора.

Мария Шарапова показала подросшего сына от миллионера
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сейчас Шарапова поделилась фотографией с трехмесячным наследником. На снимке спортсменка предстала в черно-белом пальто и черных сапогах. Малыша звезда одела в серый комбинезон.

Теннисистка по-прежнему не показывает лицо новорожденного мальчика.

«Мой», — коротко подписала пост Мария, добавив смайлик в виде сердца.

Соцсети

Напомним, с 2018 года Шарапова состоит в романтических отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. В конце 2020 года пара сообщила о помолвке. А в апреле этого года спортсменка рассказала о своей беременности.

Шоу-бизнес,Александр Гилкс,Мария Шарапова,
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