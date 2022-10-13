Мария Шарапова показала подросшего сына от миллионера

Сейчас Шарапова поделилась фотографией с трехмесячным наследником. На снимке спортсменка предстала в черно-белом пальто и черных сапогах. Малыша звезда одела в серый комбинезон.

Напомним, с 2018 года Шарапова состоит в романтических отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. В конце 2020 года пара сообщила о помолвке. А в апреле этого года спортсменка рассказала о своей беременности.