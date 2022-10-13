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42 минуты назад

Бейонсе оказалась в центре скандала из-за корсета на обложке альбома Renaissance

Газета.Ru

Дизайнер корсета Нуси Куэро публично осудил певицу Бейонсе и ее команду за то, что они не оплатили его работу. Об этом он написал в социальных сетях.

«Как от стилиста Бейонсе я ожидал от вас и вашей команды лучшего. Но так как вы не отвечаете на мои сообщения и письма, я полагаю, что могу заявить об этом только здесь, прежде чем урегулировать этот вопрос законно, так как вы не платите мне и моей коллеге уже три месяца», — написал Куэро.

Он также отметил, что ему не заплатили за эту съемку ни цента с момента ее проведения.

Певица Бейонсе 29 июля выпустила первую часть седьмого студийного альбома «Act 1: Renaissance», предыдущий лонгплей исполнительницы «Lemonade» вышел в 2016 году. Лонгплей открывает сингл «Break My Soul» с сэмплом из песни 1993 года «Show Me Love» исполнительницы Robin S. Трек уже занял 7-е место в рейтинге Billboard Hot 100, став двадцатым хитом Бейонсе в топ-10 чарта. Всего в новом альбоме 16 треков. Над его созданием работали также муж Бейонсе Jay-Z, Дрейк, Skrillex, The-Dream, Lucky Daye и другие.

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