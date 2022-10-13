«Как от стилиста Бейонсе я ожидал от вас и вашей команды лучшего. Но так как вы не отвечаете на мои сообщения и письма, я полагаю, что могу заявить об этом только здесь, прежде чем урегулировать этот вопрос законно, так как вы не платите мне и моей коллеге уже три месяца», — написал Куэро.