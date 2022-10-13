Певец Прохор Шаляпин не перестает привлекать внимание к своей персоне. На днях артист в эфире одной из передач заявил, что женщины должны знать свое место в обществе и не стремиться к большему, в том числе отказываться от руководящих постов. По его мнению, слабый пол не должен занимать даже такие должности, как директор школы.

Примечательно, но именно Шаляпин долгие годы предпочитал жить с обеспеченными женщинами, причем его даже не смущала разница в возрасте. Артист принимал от них дорогостоящие подарки и пользовался всеми благами жизни.

Теперь же, когда Прохор находится в отношениях с молодой актрисой Ольгой Сан, он пришел к выводу, что женщинам нужно поумерить свои аппетиты и амбиции.

Не исключено, что свое мнение он поменял после того, как ему самому пришлось делать подарки и обустраивать жизнь с возлюбленной, которая на день рождения попросила поездку в Дубай.

Как рассказала Ольга Сан, Шаляпин пообещал свозить ее отдохнуть за границу, однако в реальности ее роскошный отдых превратился в домашние посиделки с алкоголем.

«На мой день рождения в июне Прохор обещал мне поездку в Дубай. Но в итоге мы просто посидели у меня дома и попили сидр. Прохор зажал мне отпуск! И потом все свои поездки он осуществлял без меня. Очень хочу, чтобы Прохор все же выполнил свое обещание!» — пожаловалась она в интервью для prozvezd.info.